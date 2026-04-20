Liberi di ricominciare | ad Arezzo un confronto su sicurezza carcere e reinserimento

Giovedì 23 aprile alle 18:30, il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà un incontro pubblico dedicato a temi come sicurezza, detenzione e reinserimento sociale. L’iniziativa si propone di affrontare le questioni legate alla gestione delle carceri e alle strategie di recupero dei detenuti. L’appuntamento coinvolge esperti e rappresentanti delle istituzioni, invitando il pubblico a partecipare e a confrontarsi su queste tematiche.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Giovedì 23 aprile, alle 18:30, il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà l’incontro pubblico “Liberi di ricominciare – Sicurezza, dignità e reinserimento”, un momento di confronto dedicato al sistema penitenziario e al suo rapporto con la sicurezza e la società, promosso da Azione Arezzo. L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare un tema complesso come quello delle carceri con un approccio fondato sull’analisi e sull’ascolto, privilegiando il contributo degli attori direttamente coinvolti: istituzioni, operatori, professionisti e realtà impegnate nei percorsi di reinserimento. La sicurezza, come ogni problema complesso, non può essere risolto da risposte ideologiche ma richiede soluzioni strutturate e ponderate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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