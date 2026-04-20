LFI | Mennini guida la crescita la ferrovia salva 12.000 viaggi su strada

Questa mattina si è svolta presso l’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di La Ferroviaria Italiana, durante la quale si è deciso di confermare la guida aziendale per i prossimi tre anni. Il presidente dell’azienda ha illustrato i risultati ottenuti, con un incremento delle attività e il salvataggio di circa 12.000 viaggi su strada grazie all’utilizzo della ferrovia.

L’assemblea dei soci di La Ferroviaria Italiana si è riunita questa mattina presso l’Hotel Minerva di Arezzo, dove la guida dell’azienda è stata confermata per il prossimo triennio. Bernardo Mennini riceve un mandato che copre il periodo 20262028, venendo riaffermato alla presidenza con il consenso totale dei presenti. Questa decisione punta a consolidare la strategia di crescita già avviata insieme ai vertici aziendali e alle società del gruppo, valorizzando un bagaglio di competenze maturato nella gestione di enti e imprese pubbliche. Il nuovo assetto decisionale della società vede anche la formazione di un consiglio di amministrazione rinnovato, destinato a operare fino al 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LFI: Mennini guida la crescita, la ferrovia salva 12.000 viaggi su strada Notizie correlate Lfi – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028Arezzo, 20 aprile 2026- LFI – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028. Partecipate, Mennini confermato all'unanimità presidente di LfiQuesta mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di Lfi, La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla... Contenuti di approfondimento LFI – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028Questa mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di LFI – La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della società per il triennio 2026/2028 ... msn.com LFI: Mennini confermato presidente de La Ferroviaria Italiana per triennio 2026/2028(FERPRESS) – Arezzo, 20 APéR – Questa mattina, all’Hotel Minerva di Arezzo, l’assemblea dei soci di LFI – La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della ... ferpress.it