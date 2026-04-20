LFI | Mennini guida la crescita la ferrovia salva 12.000 viaggi su strada

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta presso l’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di La Ferroviaria Italiana, durante la quale si è deciso di confermare la guida aziendale per i prossimi tre anni. Il presidente dell’azienda ha illustrato i risultati ottenuti, con un incremento delle attività e il salvataggio di circa 12.000 viaggi su strada grazie all’utilizzo della ferrovia.

L’assemblea dei soci di La Ferroviaria Italiana si è riunita questa mattina presso l’Hotel Minerva di Arezzo, dove la guida dell’azienda è stata confermata per il prossimo triennio. Bernardo Mennini riceve un mandato che copre il periodo 20262028, venendo riaffermato alla presidenza con il consenso totale dei presenti. Questa decisione punta a consolidare la strategia di crescita già avviata insieme ai vertici aziendali e alle società del gruppo, valorizzando un bagaglio di competenze maturato nella gestione di enti e imprese pubbliche. Il nuovo assetto decisionale della società vede anche la formazione di un consiglio di amministrazione rinnovato, destinato a operare fino al 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

lfi mennini guida la crescita la ferrovia salva 12000 viaggi su strada
© Ameve.eu - LFI: Mennini guida la crescita, la ferrovia salva 12.000 viaggi su strada

Notizie correlate

Lfi – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028Arezzo, 20 aprile 2026- LFI – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028.

Partecipate, Mennini confermato all'unanimità presidente di LfiQuesta mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di Lfi, La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla...

Contenuti di approfondimento

lfi mennini guida laLFI – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028Questa mattina all’Hotel Minerva di Arezzo l’assemblea dei soci di LFI – La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della società per il triennio 2026/2028 ... msn.com

lfi mennini guida laLFI: Mennini confermato presidente de La Ferroviaria Italiana per triennio 2026/2028(FERPRESS) –  Arezzo, 20 APéR – Questa mattina, all’Hotel Minerva di Arezzo, l’assemblea dei soci di LFI – La Ferroviaria Italiana ha riconfermato all’unanimità Bernardo Mennini alla presidenza della ... ferpress.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.