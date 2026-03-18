Ancona è stata ufficialmente nominata capitale italiana della cultura per il 2028. La decisione è stata presa dal Ministero della Cultura e comunicata attraverso un annuncio ufficiale. La scelta è avvenuta all’unanimità, senza voti contrari. La proclamazione è stata annunciata in una conferenza stampa, con rappresentanti delle istituzioni presenti per confermare la nomina.

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. A proclamarla è stato il Ministro della cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni. Mic: Giuli scherza annunciando capitale cultura, ‘stavolta non canto’ Nell’annunciare la città vincitrice del prestigioso riconoscimento il ministro Giuli ha scherzato con i presenti: “ Non canterò sennò le Muse mi inceneriscono, mi è andata bene con Vasco Rossi che non mi ha citato in giudizio “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - E’ Ancona la capitale italiana della cultura 2028. Giuli: “Scelta all’unanimità”

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