Lezioni di cinema al Teatro Ordigno venerdì 24 aprile Elena Franchini e Francesca Mennella raccontano Lina Wertmuller

Venerdì 24 aprile alle 21.15 si svolgerà l'ultima lezione della rassegna cinematografica al Teatro Ordigno, dedicata al tema

Venerdì 24 aprile, alle 21.15, quinta e ultima lezione al Teatro Ordigno della terza edizione di Lezioni di cinema, rassegna cinematografica sul tema "La vita è una commedia". Elena Franchini e Francesca Mennella racconteranno il cinema di Lina Wertmuller. Il contributo d'ingresso è di 5 euro. La.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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