Lezioni di cinema al Teatro Ordigno venerdì 27 marzo Fabio Canessa racconta Pietro Germi

Venerdì 27 marzo alle 21.15 al Teatro Ordigno di Vada si terrà la terza edizione di Lezioni di Cinema, una rassegna dedicata al tema

Venerdì 27 marzo, alle 21.15, nuovo appuntamento al Teatro Ordigno di Vada con la terza edizione di Lezioni di Cinema, rassegna cinematografica sul tema "La vita è una commedia". In questa terza lezione il critico cinematografico Fabio Canessa, docente del Liceo Virgilio di Roma, collaboratore di spettacoli televisivi e teatrali, già consigliere del Ministero della Cultura e autore di saggi su Pasolini e Anna Magnani, racconta il cinema di Pietro Germi. Pietro Germi (Genova 1914 – Roma 1974) è stato uno dei registi, sceneggiatori e attori più influenti del cinema italiano del dopoguerra. Il suo stile, caratterizzato da rigore narrativo e uno sguardo acuto sulla società italiana, ha attraversato i principali generi del nostro cinema, dal neorealismo alla commedia all'italiana, di cui fu uno dei fondatori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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