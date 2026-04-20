Lexus tutte le suggestioni della Milano Design Week 2026 Il tema è lo spazio

Durante la Milano Design Week 2026, Lexus ha presentato un allestimento incentrato sul tema dello spazio, andando oltre il classico approccio alla progettazione automobilistica. La casa automobilistica ha esposto le proprie proposte focalizzandosi sull’esperienza che un veicolo può offrire, con un’attenzione particolare a come lo spazio venga percepito e utilizzato all’interno delle vetture esposte. La manifestazione si è svolta nel cuore della città, attirando visitatori e appassionati del settore.

Alla Milano Design Week 2026, Lexus va oltre il concetto tradizionale di automobile e punta sull’esperienza, in particolare sul concetto di spazio. Ecco quindi che, dal 21 al 26 aprile al Superstudio Più di Via Tortona, il pubblico potrà vivere la visione del lusso contemporaneo, come la intende il marchio giapponese. Il cambio di paradigma è evidente già nella nuova Lexus LS Concept, da cui prende ispirazione l’intero progetto espositivo. Se storicamente la sigla LS indicava “Luxury Sedan”, oggi quella “S” si trasforma in “Space”. Un passaggio semantico che racconta il fatto che per Lexus il lusso del futuro non sarà più definito solo dalla tipologia di veicolo, ma dalla qualità dello spazio che esso saprà offrire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lexus, tutte le suggestioni della Milano Design Week 2026. Il tema è lo spazio Notizie correlate Milano Art Week e Design Week 2026: BiM presenta “Paper/Northern Lights” di Gianni Pettena, tra arte partecipativa e spazio in trasformazione“Paper/Northern Lights” nasce da un’idea radicale: lo spazio non è qualcosa di fisso, ma un organismo vivo, che si modifica attraverso l’interazione... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Milano-Pechino, dalla Design week al Salone. La partita dei costruttori cinesi. Lexus alla Milano Design Week con 5 opere che esplorano nuove definizioni di spazioLexus presenta cinque opere creative alla Milano Design Week 2026, la prima mondiale dell'installazione SPACE, insieme a quattro contributi originali di Discover Together 2026, un progetto di co-c ... ansa.it Lexus alla Milano Design Week con cinque opere che esplorano l’idea di lusso come spazioROMA - Alla Milano Design Week 2026 Lexus svela al pubblico cinque opere creative, la prima mondiale dell'installazione Space e quattro contributi originali di Discover Together 2026, progetto di ... repubblica.it