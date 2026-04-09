Milano detta legge | il nuovo volto del design tra lusso e innovazione

Il Salone del Mobile, in programma a Fiera Milano Rho dal 21 al 26 aprile, si appresta ad inaugurare la sua 64ª edizione. Sono previsti oltre 1.200 espositori provenienti da tutto il mondo, che presenteranno le ultime tendenze nel settore del design e dell’arredamento. L’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore, attirando professionisti e visitatori da diversi paesi.

Il Salone del Mobile si prepara ad aprire i battenti a Fiera Milano Rho dal 21 al 26 aprile, con una 64ª edizione che vede protagonisti oltre 1.900 espositori e 227 brand tra debuti e rientri. La manifestazione occupa 169.000 metri quadrati di superficie netta, consolidandosi come fulcro del design nonostante le complessità del internazionale attuale. L’evento milanese non si limita alla sola esposizione, ma integra quattro rassegne annuali dedicate all’abitare: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0 e S.Project. Queste includono 915 brand, di cui il 38,57% proviene dall’estero, mentre la componente internazionale degli espositori totali si attesta al 36,6%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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