Corona contro Mediaset | a marzo la rivoluzione tra cause censura e ricerca di nuovi spazi social

Fabrizio Corona si prepara a lanciare una vera e propria rivoluzione contro Mediaset a metà marzo. Nei prossimi giorni, l’ex paparazzo intensificherà la sua battaglia legale e mediatica contro la TV di Cologno Monzese, promettendo vendetta e nuovi spazi sui social. La disputa si fa sempre più calda e coinvolge anche alcune personalità del mondo televisivo italiano.

Fabrizio Corona promette “vendetta” contro Mediaset e annuncia una “rivoluzione” a metà marzo, intensificando una battaglia legale e mediatica che lo vede contrapposto alla società di Cologno Monzese e a diverse figure di spicco del mondo televisivo italiano. L’ex re dei paparazzi, attualmente sotto pressione per una richiesta di risarcimento danni pari a 160 milioni di euro, ha espresso la sua determinazione a reagire a quanto percepisce come un attacco sistematico alla sua immagine e alla sua libertà di espressione, sfruttando nuovi canali di comunicazione dopo la recente chiusura dei suoi account su piattaforme come YouTube e Instagram.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fabrizio Corona e il suo avvocato Ivano Chiesa sono stati sospesi dai social.

La notizia riguarda le recenti accuse e rivelazioni su Signorini, al centro di polemiche e gossip.

MEDIASET OTTIENE LA RIMOZIONE DELL’ULTIMO VIDEO DI FALSISSIMO: CENSURA REPRESSIVA #fabriziocorona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, Mediaset e Mfe avviano causa civile da 160 milioni di euro; Mediaset contro Fabrizio Corona: chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro; Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni. E prepara una contro-querela; I Berlusconi e Mediaset contro Corona, 'danni per 160 milioni'.

