Jennifer Aniston ha commentato pubblicamente la notizia della nascita del primo figlio dell'ex marito, Justin Theroux, annunciato dalla sua attuale compagna tramite social media. La coppia, Nicole Brydon Bloom e Justin Theroux, ha comunicato di aver dato il benvenuto a un bambino, senza fornire ulteriori dettagli. Aniston non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla notizia.

Le rispettive relazioni non li hanno allontanati e così come Jennifer Aniston è attualmente impegnata con l'ipnotista Jim Curtis, Justin Theroux ha sposato Nicole Brydon Bloom nel marzo 2025. La coppia ha accolto il suo primo figlio e l'attore ha celebrato la sua nascita con un post Instagram. Nello scatto in bianco e nero, Justin Theroux posa con il figlio sdraiato sul petto, che riposa con il viso nascosto all'obbiettivo. Come caption, l'attore ha scritto: «È arrivato. E siamo davvero innamorati» aggiungendo l'emoji di una colomba. Il post ha guadagnato i cuoricini di moltissime celebrity, da Brenda Song a Nina Dobrev, ma tra tutti i like quello di Jennifer Aniston ha senza dubbio catturato l'attenzione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come ha reagito Jennifer Aniston alla nascita del primo figlio dell’ex marito, Justin Theroux

Jennifer Aniston Shows Support To Justin Theroux After He & Wife Nicole Welcome First Baby

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