Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom sono diventati genitori per la prima volta. Di recente è stata condivisa un’immagine che mostra il loro bambino, segnando un momento importante per la coppia. La nascita del figlio rappresenta un evento che modifica la loro quotidianità e si aggiunge alla loro storia personale. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e i fan dei due, che attendono ulteriori dettagli sulla famiglia.

Un nuovo arrivato ha dato inizio a un capitolo fondamentale nella vita privata di Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom. Sabato scorso, la coppia ha condiviso con il proprio pubblico la notizia della nascita del primogenito, un bambino che ha ricevuto il segno del fiocco azzurro. L’annuncio è giunto attraverso un’immagine estremamente intima pubblicata sui social media, in cui l’attore tiene il piccolo addormentato contro il proprio petto. Lo scatto, caratterizzato da un’estetica in bianco e nero, ritrae il neonato avvolto in una coperta e in una tutina mentre riposa sereno. Al momento, la famiglia ha preferito mantenere il riserbo sul nome scelto per il figlio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Justin Theroux è papà: ecco l’immagine intima del primo figlio

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