L' ex Cinema Palazzo riapre a sei anni dallo sgombero

Da romatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei anni dallo sgombero, l'ex Cinema Palazzo è stato riaperto il 19 aprile con una serata gratuita dedicata al cinema d'autore e d'epoca. Durante l'evento, sono stati presenti ospiti dal vivo, tra cui Sabrina Guzzanti, e sul palco è stato presentato ufficialmente “Palazzo San Lorenzo”.

Il 19 aprile, con una serata gratuita dedicata al cinema d'autore e d'epoca, con ospiti live sul palco (come Sabrina Guzzanti), è stato ufficialmente inaugurato “Palazzo San Lorenzo”. Si tratta della nuova vita dell'ex Cinema Palazzo in piazza dei Sanniti, occupato nel 2011 e sgomberato con la.🔗 Leggi su Romatoday.it

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