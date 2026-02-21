Milano, 20 febbraio 2026 – Sei mesi dalla sgombero del Leoncavallo per non dimenticare con una manifestazione pacifica e sei striscioni in diverse parti di Milano e un comunicato che spiega il gesto simbolico. “Sei mesi dopo, via Watteau è vuota, triste, grigia. Vicine e vicini rimpiangono i colori e la vita che uscivano dal Leoncavallo. Sei striscioni sono comparsi stanotte in sei punti della città che sono coinvolti in logiche aliene ai nostri desideri. In questi sei mesi abbiamo visto radicalizzarsi il progetto post-fascista del governo Meloni, con lo sgombero di Askatasuna e l’attacco a tutti i centri sociali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Sala e il futuro del Leoncavallo: “Se vogliono rimanere in via Watteau serve una banca che li affianchi”

Leggi anche: L'incontro tra Sala e il Leoncavallo: "Perizia e piano bancario per tornare in via Watteau"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sei mesi dallo sgombero del Leoncavallo: Via Watteau è vuota, triste, grigia; Da Caravaggio a Metropoliz, quando le condanne per mancato sgombero portano a una soluzione. Ma Spin Time ora è a rischio; Ferrara, sgombero delle ultime famiglie dal grattacielo colpito da incendio un mese fa. Gli sfollati sono 500. Fabbri: Unica scelta responsabile; Maltempo nel Crotonese, da Sorical misure straordinarie per chi ha avuto provvedimenti di sgombero.

A Milano sei striscioni per il Leoncavallo a sei mesi dallo sgomberoA sei mesi dallo sgombero del centro sociale Leoncavallo, avvenuto il 21 agosto 2025, gli attivisti hanno affisso nella notte, a Milano, sei striscioni in sei punti della città che sono coinvolti in ... ansa.it

A CINQUE MESI DALLO SGOMBERO Siamo rientrat@ in via Watteau per mettere in salvo l’archivio storico che, a causa dell’abbandono dell’area e dell’incuria, rischia di deteriorarsi. Sarà, temporaneamente, ospitato dall’Archivio del Lavoro della CGIL, che ri - facebook.com facebook