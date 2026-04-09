L’ex cinema Palazzo di San Lorenzo volta pagina | domani riapre con teatro aule studio e bar

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex cinema Palazzo di San Lorenzo a Roma riapre domani con nuove funzioni. Dopo essere stato vuoto dal novembre 2020, quando è stato sgomberato l'ultimo spazio occupato, il complesso si trasforma in un luogo che ospiterà un teatro, aule studio e un bar. La riapertura segna un nuovo capitolo per questo spazio, che per quasi dieci anni era stato un punto di riferimento culturale e sociale.

A Roma nasce Palazzo San Lorenzo, spazio tra teatro, bar e musica. L'ex cinema era vuoto dal novembre 2020, quando fu sgomberata l'occupazione che per nove anni lo aveva animato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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