Da Piatek a Lewandowski | il Milan torna a pensare a un bomber polacco per il futuro

Il Milan sta valutando l'acquisto di un attaccante polacco per rinforzare il reparto offensivo. La squadra ha recentemente preso in considerazione l'eventuale arrivo di Lewandowski, un calciatore di nazionalità polacca. L'ultimo giocatore di questa provenienza ad aver militato nel club è stato un attaccante che ha vestito la maglia rossonera in passato. La dirigenza sta analizzando le possibili soluzioni per rafforzare l'organico in vista delle prossime stagioni.

Il Milan potrebbe tornare a parlare di nuovo polacco tra qualche mese. In vista della prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi vuole sistemare definitivamente il problema attaccante, aggiungendo alla propria rosa una punta di caratura mondiale. Uno dei nomi su cui i rossoneri starebbero lavorando da più tempo è quello di Robert Lewandowski, attaccante polacco che, a meno di sorprese, dovrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero la prossima estate. Il numero 9 ex Bayern Monaco, nonostante l'età (si tratta di un classe 1988), continua a garantire numeri importanti. Nella stagione in corso ha siglato 17 gol e servito 3 assist in 39 partite tra tutte le competizioni, senza dimenticare che molto spesso non è partito titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Da Piatek a Lewandowski: il Milan torna a pensare a un bomber polacco per il futuro Calciomercato Milan sfuma l’idea Lewandowski? Le ultime sul bomber polaccoNei mesi scorsi il nome di Robert Lewandowski infiammava il calciomercato europeo. Lewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per l’estate. Le ultime novità sul suo futurodi Angelo CiarlettaLewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per il prossimo mercato estivo. Si parla di: Gyokeres manda la Svezia al Mondiale ed elimina la Polonia: 3-2 a Solna. Piatek: Nuovo Lewandowski? Lui è al Bayern, io al GenoaPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Suécia x Polônia: onde assistir, escalações e palpiteJogo único entre Suécia e Polônia vale vaga na Copa do Mundo; 42 das 48 seleções participantes estão definidas ... msn.com