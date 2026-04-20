L' evoluzione della chirurgia al Mercoledì Scienza degli Amici dell' Acquario

Mercoledì 22 aprile, gli Amici dell’Acquario organizzano un evento dedicato alla chirurgia, con la partecipazione di Marco Filauro, medico e Direttore del Dipartimento di chirurgia addominale. La serata si concentra sull’evoluzione delle tecniche chirurgiche e sulle innovazioni più recenti nel campo. I presenti potranno ascoltare un esperto in materia e approfondire aspetti pratici e teorici di questa branca medica.

Mercoledì 22 aprile, gli Amici dell’Acquario ospitano Marco Filauro, medico, Direttore del Dipartimento area di chirurgia addominale, E.O. Ospedali Galliera, e Domenico Carratta, storico e fotografo, per un momento di confronto e riflessione sull’evoluzione della chirurgia all’interno del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Nuovo ciclo di Mercoledì Scienza per gli Amici dell'Acquario dedicato a Genova bella e misteriosaGli Amici dell’Acquario, a partire da mercoledì 15 aprile, avviano il nuovo ciclo di Mercoledì Scienza “Genova bella e misteriosa”. L'evoluzione della chirurgia estetica La chirurgia estetica può migliorare significativamente l'autostima e il benessere psicofisico, aiutando le persone a sentirsi più a loro agio nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nuovo ciclo di Mercoledì Scienza per gli Amici dell'Acquario dedicato a Genova bella e misteriosa; Robotica e AI al servizio della chirurgia: un incontro UNIMORE al Tecnopolo di Reggio Emilia; ''Vaccinati contro le bufale'', Alice Rotelli arriva in libreria dopo anni di 'battaglie' (soprattutto durante il Covid) per la scienza e la buona divulgazione; Nicole morta a 14 anni per un glioma: sintomi, cure e la scelta che commuove l'Italia. Il futuro della chirurgia in scena a RomaChirurgia laparoscopica e robotica consentono l’esecuzione di interventi estremi, la riduzione dei danni collaterali legati all’operazione e tempi di recupero ridotti. I maggiori esperti mondiali ... quotidianosanita.it Teramo. Marsilio e Verì inaugurano il secondo robot chirurgico da Vinci XiIl da Vinci Xi rappresenta l’ultima evoluzione della chirurgia mininvasiva. Il primo robot è attivo dal dicembre 2023. Marsilio: Investire in tecnologie avanzate significa rafforzare il nostro ... quotidianosanita.it Fede e Scienza: una riflessione tra creazione, evoluzione e nuove tecnologie! Unisciti a noi mercoledì 22 aprile 2026 alle 18:30 per un incontro esclusivo con don José María Galván, docente emerito della Pontificia Università della Santa Croce di Roma. facebook