Nuovo ciclo di Mercoledì Scienza per gli Amici dell' Acquario dedicato a Genova bella e misteriosa

A partire da mercoledì 15 aprile, gli Amici dell’Acquario di Genova inaugurano un nuovo ciclo di incontri intitolato

Gli Amici dell’Acquario, a partire da mercoledì 15 aprile, avviano il nuovo ciclo di Mercoledì Scienza “Genova bella e misteriosa”. Ad aprire il ciclo è Giovanni Barlocco, scrittore, attore e regista, che, in dialogo con la scrittrice Marinella Gagliardi Santi, parlerà del suo ultimo romanzo -.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Delta del Danubio: l’Acquario di Genova celebra 30 anni di “Mercoledì Scienza” e la sua biodiversità unica.Il prossimo 18 febbraio, l'Acquario di Genova ospiterà un evento speciale dedicato al Delta del Danubio, un ecosistema unico al mondo e patrimonio...

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