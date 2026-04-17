L' evoluzione della chirurgia estetica 

Negli ultimi anni, la chirurgia estetica ha visto un aumento delle procedure e delle tecniche disponibili. Sempre più persone scelgono di sottoporsi a interventi per modificare aspetti del proprio aspetto e sentirsi più sicure di sé. Questi interventi mirano a migliorare l’aspetto esteriore e, di conseguenza, possono influenzare anche il benessere psicologico dei pazienti. La crescita di questa disciplina riflette un interesse crescente verso il miglioramento dell’immagine personale.

La chirurgia estetica può migliorare significativamente l'autostima e il benessere psicofisico, aiutando le persone a sentirsi più a loro agio nel proprio corpo. Oltre ai vantaggi psicologici, alcuni interventi offrono benefici funzionali, oltre che la correzione di inestetismi percepiti e può favorire una maggiore sicurezza nelle interazioni sociali e professionali. La liposuzione, per esempio, è da sempre uno degli interventi estetici più richiesti, ma le innovazioni tecnologiche continuano a trasformarne risultati e sicurezza. Tra queste, la Dry Liposuction High Definition, tecnica ideata dal Dr. Paolo Santanchè, Specialista in chirurgia plastica, promette minore trauma, precisione superiore e tempi di recupero ridotti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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TQA | L’esperienza della Dott.ssa Michela Raugia con Top Quality Aesthetic

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