Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 20:45, si gioca la semifinale di DFB Pokal tra Leverkusen e Bayern Monaco. I bavaresi, guidati da Kompany, cercano di arrivare alla prima finale stagionale, mentre il Leverkusen, sotto la guida di Hjulmand, affronta l’avversario in casa. La partita si svolge sul campo del Werkself, con le formazioni pronte a dare battaglia per il passaggio alla fase successiva.

Dopo aver chiuso nel Sudderby il discorso Bundesliga il Bayern Monaco di Kompany apre le semifinali di DFB Pokal andando in scena sul campo del Leverkusen di Hjulmand. Il werkself nel frattempo ha perso malamente in casa contro l’Augusta, con i Fuggerstaedter bravi a sfruttare gli episodi e una squadra chiaramente distratta dall’impegno odierno. Con la Champions che sta sfuggendo per Schick e compagni è l’ultima occasione di brillare in una stagione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi a caccia della prima finale stagionale in casa del werkself

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