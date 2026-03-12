Leverkusen-Bayern Monaco sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bavaresi nella tana del werkself per blindare lo Schale

Sabato 14 marzo 2026 alle 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Bayern Monaco, valida per il 26esimo turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili, con i bavaresi pronti ad affrontare il match nella tana del Werkself per consolidare la leadership. La partita rappresenta un importante appuntamento nel campionato tedesco, con entrambi i team in cerca di risultati positivi.

Una Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Il werkself ha rischiato il colpaccio contro l’Arsenal con una condotta di gara accorta, concedendo giusto il rigore trasformato dall’ex Havertz nel finale. Un pareggio ottimo, ma a Londra strappare il pass per i quarti sarà durissimo. I bavaresi invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bavaresi nella tana del werkself per blindare lo Schale Articoli correlati Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi nella tana del werkself per blindare lo SchaleUna Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiUna Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Contenuti utili per approfondire Leverkusen Bayern Monaco sabato 14... Temi più discussi: Leverkusen - Bayern; quote Bayer Leverkusen Bayern Monaco: il pronostico sui bavaresi; Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW; Kompany invita il Bayern a essere aggressivo per battere il Leverkusen. Bayern Monaco, arriva l'incubo più grande: Leverkusen stregato, un tabù per Kane e OliseIl traguardo dello storico record di 101 gol (che resiste da 54 anni) è ormai solo questione di tempo: Harry Kane dà la caccia al primato. tuttomercatoweb.com Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, ventiseiesima giornata di Bundesliga. Calcio d'inizio alle 15.30 alla BayArena ... sportal.it Kerim Alajbegovic, ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen e in prestito al Salisburgo, ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 33 partite stagionali. Juventus, Milan e Bayern Monaco lo seguono da vicino, mentre in nazionale bosniaca è diventato il più gi - facebook.com facebook