L' euro in leggero calo sul dollaro a 1,1752

Questa mattina l’euro si apprezza leggermente rispetto allo yen, mentre registra un calo dello 0,11% rispetto al dollaro, scambiandosi a 1,1752. La moneta europea si muove in modo stabile, con piccole variazioni rispetto alle principali valute internazionali. La quotazione attuale mostra una lieve flessione rispetto alla valuta statunitense, mentre il valore con lo yen registra un incremento di 0,08%.

L'euro è in leggero calo sul dollaro e in territorio positivo negli scambi con lo yen. La divisa europea passa di mano questa mattina a 1,1752 dollari (-0,11%) e a 186,78 yen (+0,08%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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