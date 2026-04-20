L' euro in leggero calo sul dollaro a 1,1752 2

Questa mattina, l’euro si è svalutato dello 0,11% rispetto al dollaro, scambiandosi a 1,1752. Nel contempo, ha registrato un leggero aumento rispetto allo yen, a 186,78, con un incremento dello 0,08%. Questi movimenti sono avvenuti durante le negoziazioni sui mercati valutari internazionali.

L'euro è in leggero calo sul dollaro e in territorio positivo negli scambi con lo yen. La divisa europea passa di mano questa mattina a 1,1752 dollari (-0,11%) e a 186,78 yen (+0,08%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'euro in leggero calo sul dollaro, a 1,1752 (2) Notizie correlate Dollaro in calo: oro vola oltre i 5000 dollari, rifugio sicuroL’attuale incertezza economica globale, alimentata da tensioni geopolitiche e dalla volatilità del dollaro, sta spingendo gli investitori a... A Parma leggero calo delle imprese femminili nel 2025Le donne imprenditrici della provincia di Parma sono in buona misura presenti nel comparto dei servizi alle imprese, con 2. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'euro in leggero calo sul dollaro, a 1,1752 (2); In leggero rialzo i listini europei mentre accelera l'inflazione nell'Eurozona; L'euro in leggero calo sul dollaro, a 1,1752 (2); L'euro in leggero calo sul dollaro, a 1,1752. L'euro in leggero calo sul dollaro, a 1,1752 (2)L'euro è in leggero calo sul dollaro e in territorio positivo negli scambi con lo yen. La divisa europea passa di mano questa mattina a 1,1752 dollari (-0,11%) e a 186,78 yen (+0,08%). ansa.it Fisco: dal 15 giugno lo Stato ti sconta la parcella dai debiti I professionisti perdono il diritto alla soglia dei 5mila euro: lo Stato trattiene subito i... - facebook.com facebook #Romano: " #Ederson, l' #Atalanta chiede 45 mln di euro: frenata nella trattativa con l' #Atletico. L' #Inter..." x.com