Dollaro in calo | oro vola oltre i 5000 dollari rifugio sicuro

Il dollaro perde valore a causa delle tensioni geopolitiche e della crescente incertezza economica globale. Questa situazione spinge gli investitori a cercare rifugi sicuri, come l’oro, che supera i 5.000 dollari l’oncia. La volatilità del cambio favorisce l’interesse per i metalli preziosi, considerati un’ancora di stabilità. La domanda di oro continua a salire, influenzando i mercati finanziari internazionali e le strategie di investimento.

L’attuale incertezza economica globale, alimentata da tensioni geopolitiche e dalla volatilità del dollaro, sta spingendo gli investitori a riconsiderare il ruolo dei metalli preziosi come asset di diversificazione. Oro e argento, in particolare, si profilano come possibili risposte alla crisi del biglietto verde, secondo quanto emerso da analisi recenti del mercato finanziario. La forza dell’oro, che ha superato la soglia psicologica dei 5000 dollari l’oncia, è sintomatica di un clima di paura e incertezza che pervade i mercati. Le dichiarazioni di figure chiave, che sottolineano una certa indifferenza verso la debolezza del dollaro, sono state interpretate come un segnale di mancata azione, alimentando ulteriormente il trend ribassista della valuta americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oro batte record storico: oltre 5.000 dollari l'oncia, la paura per i mercati spinge gli investitori al rifugio sicuro.

Oro mai così prezioso: oggi quotazione oltre 5000 dollari l'oncia. E' record storico. A che valore può arrivare nel 2026?

Prezzo dell’oro ancora sulle montagne russe, nuovo calo a 4.900 dollari l’onciaIl metallo prezioso interrompe la pur breve fase di recupero della scorsa settimana, segnando una flessione dell’1,02% nella quotazione Gold Spot con consegna immediata. Cosa sta succedendo ... quifinanza.it

Oro e argento: asset di diversificazione per rispondere alla crisi del dollaroMirabaud Asset Management, Bissat: I rendimenti restano una delle principali preoccupazioni per gli investitori ... quifinanza.it

Il Sole 24 ORE. . Il mercato però già ipotizza una contromossa della Casa Bianca. Intanto, frena l'economia Usa e l'inflazione si attesta sopra le stime. Il dollaro si indebolisce, petrolio e gas si attestano in calo. #Finanza #Borse #Mercati - facebook.com facebook

Borsa: l'Europa si muove cauta e guarda a riapertura Wall Street. Petrolio contrastato, metalli preziosi in calo. Il dollaro sale sull'euro #ANSA x.com