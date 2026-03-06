A Parma leggero calo delle imprese femminili nel 2025

Nel 2025, nella provincia di Parma, il numero di imprese femminili attive è diminuito leggermente, con una perdita di circa 30 aziende rispetto all’anno precedente. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia, questa flessione rappresenta lo 0,4% del totale. Il dato indica un calo modesto, ma comunque rilevante nel panorama imprenditoriale locale.

Le donne imprenditrici della provincia di Parma sono in buona misura presenti nel comparto dei servizi alle imprese, con 2.042 realtà attive Il 2025 si è chiuso con una lieve flessione del numero delle femminili attive in provincia di Parma. Si tratta - secondo le analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell'Emilia - di un calo dello 0,4%, che corrisponde a 30 unità in meno rispetto al 2024. "Numeri apparentemente esigui - sottolinea la Presidente del Comitato per l'Imprenditoria femminile della Camera di commercio dell'Emilia, l'imprenditrice parmense Linda Davighi -, soprattutto se si pensa che le imprese femminili a Parma sono 8.

