Dieci puzzle pensati per adulti invitano a lasciar perdere lo smartphone e dedicarsi a un’attività che stimola la mente e riduce lo stress. Questi giochi, ideali anche per decorare gli ambienti domestici, offrono un’alternativa divertente al tempo trascorso davanti al display. Perfetti per un momento di relax, aiutano a riscoprire passioni ormai dimenticate e a staccare dalla routine digitale.

Computer, tv, smartphone. i nostri occhi sono continuamente affaticati da schermi retroilluminati, sia nelle ore di lavoro sia nei momenti passati sui social network o sulle app. Risolvere un puzzle è un ottimo modo per prendersi davvero una pausa e passare qualche ora senza la distrazione delle notifiche e le ingerenze degli algoritmi. Soltanto la soddisfazione di sentire il “clic” del pezzo giusto nel posto giusto. Un divertente momento di mindfulness, insomma: mani, occhi e cervello lavorano in sincronia, offrendo sollievo dallo stress e dall’overthinking. Inoltre, i puzzle sono veri e propri allenamenti per il cervello, stimolando le parti legate alla vista, all’associazione e alla memoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 10 puzzle da adulti per un po' di sano digital detox e ritrovare passioni perdute (lontano dal doomscrolling)

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