Digital detox con monitoraggio | costa 30 euro e funziona

Il digital detox con monitoraggio consente di controllare la salute e l’attività fisica senza dover consultare continuamente lo schermo. Con un costo di circa 30 euro, permette di monitorare il sonno, i passi e il battito cardiaco in modo semplice e discreto. Una soluzione pratica per chi desidera ridurre l’uso di dispositivi digitali mantenendo comunque sotto controllo i principali parametri di benessere.

Ci sono momenti in cui vorresti sapere come hai dormito, quanti passi hai fatto, se il battito è nella norma, ma senza dover guardare l’ennesimo schermo che lampeggia al polso. La tecnologia promette di semplificare, ma spesso aggiunge rumore: un’altra cosa da guardare, un altro dispositivo da ricaricare ogni due giorni, un’altra fonte di micro-interruzioni che frammentano la giornata. Eppure l’idea di monitorare il benessere quotidiano (il sonno, l’attività fisica, i parametri vitali) ha senso e aiuta a capire come stai, a riconoscere schemi, a prendere decisioni più consapevoli su riposo, movimento, energia. 🔗 Leggi su Dilei.it

