Lesioni molestie e minacce a un' anziana | meno di 3mila euro di multa

Un uomo è stato condannato a una multa di meno di 3.000 euro per aver minacciato, molestato su TikTok e provocato lesioni a una donna di 65 anni con disabilità motoria. Nel procedimento non sono state inflitte pene detentive, esclusivamente sanzioni pecuniarie. Le accuse hanno riguardato comportamenti lesivi e molesti rivolti alla signora, che ha subito danni fisici e psicologici. La sentenza è stata emessa in seguito a un processo giudiziario.

Nessuna pena detentiva, solo sanzioni pecuniarie per l’uomo a processo per minaccia, molestie su Tik Tok e infine lesioni a una signora di 65 anni con disabilità motoria. I fatti sono accaduti nel condominio Ater di piazzale Giarizzole, dove i due abitano. Nell'udienza odierna il giudice Luca.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Ispezioni in un'azienda agricola: due denunce e 3mila euro di multaI controlli hanno riguardato un'impresa di Pontinia, dove sono stati denunciati sia il titolare che il figlio. Truffa del falso bancario a Invorio: anziana derubata di 3mila euroUn raggiro studiato nei dettagli, messo a segno sfruttando tecnologia e pressione psicologica. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comune di Ferrara: concluso il ciclo di webinar per il personale dell'ente su discriminazioni, mobbing, violenza di genere e sicurezza; Un Altro Genocidio Dietro le Mura: un nuovo rapporto documenta testimonianze di stupri e violenze sessuali nelle carceri israeliane; Continue intromissioni nella quotidianità della ex, molestie e minacce: 'ammonito' 35enne stalker; Follia al Viale per un parcheggio: settantenne colpito da un pugno finisce in ospedale. Molestie e minacce, arrestato 53enneE' gravemente indiziato di atti persecutori ai danni di alcuni familiari, tra cui una minorenne il 53enne perugino destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli inquirenti ... rainews.it Perseguita l’ex nonostante i divieti: arrestato 22enne, finisce in carcereNon avrebbe accettato la fine della relazione, trasformando il legame in una spirale di molestie e minacce. Per questo un giovane di 22 anni, originario di Canicattì ma residente in un comune dell’Agr ... scrivolibero.it Messa in sicurezza sismica, consolidamento della copertura del tetto, riparazione di lesioni sulle murature e rinforzo dei pilastri della cripta, restauro dei marmi policromi della facciata e dell’aquila sulla sua sommità, intervento sul campanile. Dopo un lungo re - facebook.com facebook #Juventus - Per #Holm escluse lesioni: sovraccarico al polpaccio destro, da valutare giorno per giorno in vista del match col #Milan @calciomercatoit x.com