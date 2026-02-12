Ispezioni in un' azienda agricola | due denunce e 3mila euro di multa

Gli agenti hanno effettuato controlli in un’azienda agricola nel territorio pontino. Durante l’ispezione, hanno trovato irregolarità e hanno denunciato due persone. La multa totale ha raggiunto i 3.000 euro. Le verifiche sono partite per fermare il caporalato e lo sfruttamento nel settore agricolo.

I controlli hanno riguardato un'impresa di Pontinia, dove sono stati denunciati sia il titolare che il figlio. Al primo vengono contestate irregolarità sulla sicurezza, il secondo ha invece inveito contro i militari Ancora controlli straordinari, sul territorio pontino, per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro nel settore agricolo. A Pontinia i carabinieri della stazione locale insieme ai militari del nucleo radiomobile della compagnia di Latina e al personale del nucleo ispettorato del lavoro hanno ispezionato un'azienda che opera nella coltivazione di ortaggi, ma proprio nel corso del servizio il figlio del titolare ha cominciato a inveire contro i militari opponendosi all'ispezione.🔗 Leggi su Latinatoday.it

