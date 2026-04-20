Il campionato si avvia alla fine con il Napoli che ha già conquistato la qualificazione in Champions League, ma il clima generale non è di grande entusiasmo. La situazione attuale del club presenta alcune preoccupazioni per il futuro, legate anche alle decisioni che dovranno essere prese riguardo alla guida tecnica. La questione legata a un possibile cambio in panchina resta al centro delle discussioni, mentre l’attenzione si concentra anche sui possibili sviluppi dell’eredità lasciata dall’attuale allenatore.

Un campionato che per il Napoli si avvia alla conclusione con il diritto a partecipare alla Champions, termina senza particolari entusiasmi e con una situazione molto preoccupante in chiave prospettica. Un organico invecchiato, una pletora di giocatori poco o nulla utilizzati (scelti da chi?), impegni finanziari pesanti già assunti e, infine, un allenatore protagonista d’un’insopportabile pantomima. Nelle sue ultime dichiarazioni Antonio Conte ha tirato in ballo il rendimento dei giocatori meno giovani e il calo generale di motivazione di cui non si era reso conto per giustificare il tonfo contro la Lazio. Da ciò la sua conclusione che, per le prossime partite, bisognerà cambiare squadra puntando su forze fresche e lasciando a riposo i “vecchi “campioni fino ad oggi esaltati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’eredità di Antonio Conte (ma quando decide?)

Multi subShe sacrificed everything for her family, only to be cast out

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