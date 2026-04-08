Il ministro per lo Sport e i Giovani ha partecipato alla presentazione del progetto “Sport Missione Comune” e ha parlato anche del possibile incarico di Antonio Conte come commissario tecnico della Nazionale. Ha definito Conte un grande allenatore, ma ha sottolineato che la decisione sul sistema calcio spetta ad altri. La discussione sulla sua eventuale nomina ha attirato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto a margine della presentazione del progetto “Sport Missione Comune”, soffermandosi anche sul tema del possibile futuro di Antonio Conte in Nazionale. «Conte ct? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità. Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli». Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Gazzetta dello Sport: «Krol: “Napoli nel cuore. Il mio calcio? Sempre all’attacco”» Repubblica: “Sfumature d’azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Abodi: «Conte ct? Grande allenatore, ma decide il sistema calcio»

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Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, dice la sua sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Il Ministro ha speso belle parole per l'allenatore leccese, ma ha confermato come la decisione spetterà in primis al Na - facebook.com facebook

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