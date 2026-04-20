Leone XIV risponde al caso Trump | Nessun duello sono un pastore non un attore politico

Durante il suo viaggio in Africa, il papa ha ribadito che il suo ruolo è quello di un pastore e non di un attore politico, rispondendo indirettamente alle recenti controversie legate a figure pubbliche di rilievo. Nel corso del volo verso Luanda, la terza tappa del suo viaggio, il pontefice ha voluto chiarire la sua posizione, lasciando intendere che il suo impegno è rivolto esclusivamente alla guida spirituale e non alle questioni politiche o mediatiche.

Nel corso del volo verso Luanda, terza tappa del suo viaggio apostolico in Africa, ieri papa Leone XIV ha voluto sgombrare il campo da equivoci e interpretazioni forzate che hanno segnato i giorni trascorsi in Camerun. Rivolgendosi ai giornalisti, il pontefice ha affrontato con fermezza la «narrazione» che si è diffusa a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump all’inizio del viaggio. «Si è diffusa una certa narrazione, non del tutto accurata, a causa della situazione politica creatasi quando, il primo giorno del viaggio, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni su di me», ha spiegato il Santo Padre....🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV risponde al caso Trump: «Nessun duello, sono un pastore non un attore politico» Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV replica a Trump: “Non ho paura. Non sono un politico, parlo di Vangelo” Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald Trump; 1mattina News 2025/26 - Papa Leone XIV risponde a Trump: Serve pace, non guerra - 14/04/2026 - Video; Papa Leone XIV risponde a Trump: Non mi tiro indietro sulla pace; Papa Leone XIV risponde a Trump: Continuerò a parlare contro la guerra. Leone XIV risponde al caso Trump: «Nessun duello, sono un pastore non un attore politico»Il Papa chiarisce le polemiche nate in Africa dopo le parole di Donald Trump. «Interpretazioni forzate, la mia missione è spirituale non politica». panorama.it JD Vance risponde a Leone XIV: Grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con TrumpSu X, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ringrazia Papa Leone XIV per aver chiarito di non voler discutere con Donald Trump ... dire.it Radio1 Rai. . Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV, nella seconda giornata in Angola del viaggio ufficiale in Africa. "Vinca la pace non la guerra, tacciano le armi e prosegua il dialogo", ha affermato il Pontefice. Ai giovani ha poi detto: "Costruite un mo - facebook.com facebook Vance, disgelo con Leone: “Grazie, realtà complessa” x.com