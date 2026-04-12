Durante una cerimonia religiosa presso il Regina Coeli, il Papa ha rivolto un forte appello affinché si possa raggiungere un accordo di pace e un immediato cessate il fuoco. Le sue parole sono state rivolte ai fedeli presenti e sono state trasmesse in diretta, sottolineando l’urgenza di fermare le ostilità in atto. Il messaggio si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti che coinvolgono diverse aree del mondo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un messaggio di pace dal Regina Coeli. Durante la celebrazione del Regina Coeli per la II Domenica di Pasqua, affacciandosi su Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio intenso alla comunità internazionale, in un periodo segnato da conflitti e forti tensioni globali. Il Pontefice ha richiamato l’importanza della fede e della speranza come strumenti di riconciliazione, sottolineando che il mondo ha un urgente bisogno di pace e solidarietà. Ha invitato i fedeli a vivere con costanza l’incontro con il Risorto, per diventare testimoni di carità e costruttori di riconciliazione. Un riferimento speciale è stato dedicato alla Vergine Maria, indicata come modello di fede, colei che ha creduto senza vedere.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Papa Leone XIV: forte appello alla pace e al cessate il fuoco

Papa Leone XIV, forte appello per la pace e cessate il fuocoIn un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni, Papa Leone XIV ha lanciato un forte messaggio di pace, riconciliazione e solidarietà...

Iran, Papa Leone XIV: “Cessate il fuoco”Mentre il Medio Oriente è luogo di battaglie, tra droni che devastano le città e recano morti, a livello internazionale c’è scompiglio, tra chi viola...

PAPA LEONE XIV: Il forte appello per la Pace in Medio Oriente