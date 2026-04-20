Un'azienda ha annunciato l'introduzione di una nuova tecnologia marittima per contrastare i droni aerei. La soluzione si basa sull'integrazione di un pacchetto di attrezzature specifiche per le missioni marittime, installato su un mezzo di superficie autonomo senza equipaggio. La presentazione si è concentrata sulla capacità di rilevamento e difesa contro i droni in ambiente marittimo.

Leonardo DRS ha presentato una nuova capacità marittima di contrasto ai droni aerei, costruita attorno all’integrazione del Maritime mission equipment package su un mezzo di superficie autonomo senza equipaggio. Il sistema nasce per individuare, seguire, identificare e neutralizzare minacce aeree senza pilota in un contesto operativo in cui il mare, i porti e le infrastrutture costiere sono sempre più esposti a vettori leggeri, numerosi e difficili da gestire. Una soluzione integrata e rapidamente schierabile. L’elemento centrale del pacchetto è la sua natura integrata. Il M-mep combina radar marittimo, sensori elettro-ottici e infrarossi,...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leonardo DRS porta in mare una nuova difesa anti-drone

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