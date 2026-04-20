Leonardo Del Vecchio jr vittima di tentata estorsione ricattato con foto rubate | Obiettivo 10 milioni

Leonardo Maria Del Vecchio ha denunciato di essere stato vittima di un tentativo di estorsione, con l’obiettivo di ottenere 10 milioni di euro. Secondo quanto riferito, l’indagato avrebbe ricattato il testimone utilizzando foto sottratte senza autorizzazione. Le indagini riguardano l’accusa nei confronti di Vincenzo De…, che è stato chiamato a rispondere delle accuse di estorsione e ricatto. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Leonardo Maria Del Vecchio jr sarebbe stato vittima di una tentata truffa e una tentata estorsione. Per la vicenda risultano indagati Vincenzo De Marzio, ex carabiniere coinvolto anche nell’inchiesta sul caso Equalize, e Mario Cella, ex addetto alla sicurezza. I due uomini sono finiti sotto la lente di ingrandimento in un altro filone dell’indagine della Procura diretta da Marcello Viola sulle presunte cyber-spie. Estorsione e truffa ai danni di Leonardo Maria Del Vecchio: l'inchiesta Decreto di perquisizione: "Comportamenti fraudolenti" Il commento dell'imprenditore Estorsione e truffa ai danni di Leonardo Maria Del Vecchio:...🔗 Leggi su Virgilio.it

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