Gli inquirenti hanno accusato un’organizzazione di aver compiuto un’estorsione e una truffa nei confronti di un imprenditore, con l’intento di ottenere fino a 10 milioni di euro. Secondo le indagini, i responsabili avrebbero richiesto 30.000 euro come prima tranche, minacciando di diffondere foto rubate e documenti falsi che avrebbero potuto danneggiare sia l’immagine dell’azienda che quella dell’individuo coinvolto.

Un’estorsione da 30mila euro e una truffa, con l'obiettivo di incassare fino a 10 milioni di euro, facendo leva sulla diffusione di informazioni riservate “potenzialmente lesive della reputazione" aziendale di EssilorLuxottica e personale di Leonardo Maria Del Vecchio. È il piano, in gran parte fall.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Equalize, estorsione a Leonardo Maria Del Vecchio, i pm: “Obiettivo incasso di €10mln tramite foto rubate e falso dossier”

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