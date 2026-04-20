Leo Constructions Monteroni vittoria in rimonta e permanenza in B2 centrata

La Leo Constructions Monteroni ha conquistato la permanenza nel campionato nazionale di B2 di pallavolo femminile con tre turni di anticipo. La squadra ha ottenuto una vittoria in rimonta che ha garantito il risultato desiderato, assicurandosi così la continuità nella categoria anche per la prossima stagione. La squadra ha concluso la stagione con un risultato positivo e una posizione stabile in classifica.