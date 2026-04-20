Leo Constructions Monteroni vittoria in rimonta e permanenza in B2 centrata
La Leo Constructions Monteroni ha conquistato la permanenza nel campionato nazionale di B2 di pallavolo femminile con tre turni di anticipo. La squadra ha ottenuto una vittoria in rimonta che ha garantito il risultato desiderato, assicurandosi così la continuità nella categoria anche per la prossima stagione. La squadra ha concluso la stagione con un risultato positivo e una posizione stabile in classifica.
MONTERONI DI LECCE – Impresa per la Leo Constructions Monteroni che centra la permanenza nel campionato nazionale di B2 di volley femminile con ben tre giornate di anticipo. La festa è arrivata sabato davanti al pubblico di casa del tensostatico con la decisiva vittoria in rimonta per 3-2 contro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Sporting Bodo Glimt 5-0: rimonta epica dei portoghesi, qualificazione ai quarti centrata ai supplementari! Cosa è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio...
Leggi anche: Monteroni, brividi e spettacolo. Il canape resta teso, cadono in 5. Doppia vittoria per Sanna jr e Coghe