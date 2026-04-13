Monteroni brividi e spettacolo Il canape resta teso cadono in 5 Doppia vittoria per Sanna jr e Coghe

A Monteroni di Siena si è vissuto un pomeriggio intenso durante la manifestazione, con il canape che si è mantenuto teso e cinque persone che sono cadute. L’incidente ha suscitato grande timore tra il pubblico e gli organizzatori, creando un’atmosfera di tensione. Nel frattempo, sul fronte delle competizioni, si sono registrate due vittorie per Sanna jr e Coghe, che hanno conquistato i rispettivi premi.

Monteroni (Siena), 13 aprile 2026 – La grande paura. Anche chi ha i capelli bianchi non ricorda una caduta così nel passato recente. Quinta batteria, Mattia Chiavassa su Grid è di rincorsa. Quando entra i fantini che erano tutti fermi e pronti fiancano. Un fronte compatto. Lo sgancio del canape forse fa i capricci nonostante la prontezza del mossiere. E si capottano tutti, facendo saltare in piedi la tribuna. I cavalli si rialzano e iniziano a galoppare forte. Un giro dietro l’altro, nonostante i tentativi di fermarli. Qualcuno anche maldestro. Mentre i fantini dimostrano di essere davvero dei ’gatti’. Dino Pes per evitare di essere travolto schizza dentro la parte centrale del campo, al sicuro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monteroni, brividi e spettacolo. Il canape resta teso, cadono in 5. Doppia vittoria per Sanna jr e Coghe Crisi nella maggiroanza, il clima resta teso. FI: “Non siamo qui per alzare la mano a comando”Duro intervento del capogruppo di Forza Italia, Coriddi: “Se altri della coalizione vogliono isolarci o escludere il nostro partito dalla maggioranza... Mosca introduce una pausa armata di 24 ore, ma solo per le bombe, mentre il fronte resta teso.Mosca ha annunciato un’interruzione temporanea delle operazioni belliche con l’obiettivo di sospendere esclusivamente l’uso di bombe per un periodo...