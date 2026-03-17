Sporting Bodo Glimt 5-0 | rimonta epica dei portoghesi qualificazione ai quarti centrata ai supplementari! Cosa è successo

Nella partita tra Sporting e Bodo Glimt, i portoghesi hanno ottenuto una vittoria di 5-0, centrando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ai supplementari. La sfida, che si è conclusa con una rimonta epica dei portoghesi, ha visto una prestazione di alto livello, trasformando completamente l’andamento della partita. La partita è stata giocata con intensità e determinazione da entrambe le squadre.

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