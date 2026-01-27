Giornata della memoria parole e musica per non dimenticare | l’appuntamento proposto dal conservatorio Giulio Briccialdi di Terni

In occasione della giornata della memoria, il conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni organizza un concerto di parole e musica per ricordare gli eventi storici. L’evento si svolge oggi, 27 gennaio, alle 18 presso la Sala Blu di palazzo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Un momento di riflessione dedicato alla memoria collettiva e alla cultura.

Il concerto è dedicato alla razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, uno degli episodi più drammatici della persecuzione degli ebrei in Italia. Attraverso un percorso musicale e narrativo, il pubblico sarà accompagnato lungo le ore di quella giornata, dalle prime luci dell'alba fino alla deportazione, in un intreccio di testi storici e pagine musicali, pensato per restituire memoria, profondità e consapevolezza. Il programma musicale attraversa pagine di Ottorino Respighi, Maurice Ravel, Hugo Wolf, Ilse Weber, Francis Poulenc, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn e John Williams, con l'inserimento di un canto ebraico tradizionale, Rad Halaila, in arrangiamento a quattro voci di May Frey.

Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della memoria, la Prefettura di Brindisi organizza una cerimonia per commemorare le vittime della Shoah.

