Il conservatorio di Terni celebra Chopin con il quarto concerto de I suoni del Briccialdi

Il conservatorio di Terni organizza un concerto dedicato a Chopin, inserito nel quarto appuntamento di “I suoni del Briccialdi”. L’evento si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21 presso la biblioteca del Clt Arvedi Ast e fa parte della seconda stagione concertistica promossa dall’istituzione. La serata è dedicata a celebrare il compositore con un omaggio musicale.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Un omaggio al genio del pianoforte nel segno della sua tradizionale celebrazione di inizio marzo. Giovedì 5 marzo, alle ore 21, la biblioteca del Clt Arvedi Ast ospiterà “Buon compleanno Chopin”, quarto appuntamento della seconda stagione concertistica “I suoni del Briccialdi”, promossa dal conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni in collaborazione con il Circolo lavoratori Terni – Clt Arvedi Ast. La serata sarà interamente dedicata alla musica di Fryderyk Chopin, nato il 22 febbraio 1810, ma per lungo tempo celebrato anche il primo marzo, data che lo stesso compositore indicava come giorno della propria nascita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Natale in musica: il Conservatorio Briccialdi anima Terni con tre concerti

Al via la seconda stagione “I suoni del Briccialdi”: Mahler inaugura il cartellone 2026 al Teatro Secci di TerniSi apre la seconda stagione concertistica del conservatorio statale di musica Giulio Briccialdi di Terni: “I suoni del Briccialdi” è un progetto che...

Una raccolta di contenuti su Il conservatorio di Terni celebra...

Temi più discussi: Ravel: il gran finale a Siena con il concerto di giovani compositori europei; Tutto pronto per Performing Fest: una settimana di eventi d’arte tra il Polo Colosimo ed il S. Giovanni · catanzarochannel.it; Casta Diva. Il teatro musicale è donna; Terni, il turismo cresce ma resta indietro: ottava meta in Umbria. Occasione Giubileo non sfruttata.

Conservatorio Briccialdi, borse di studio offerte dal gruppo Arvedi agli studenti più braviTERNI Allegro con brio è l’andamento del conservatorio Giulio Briccialdi. Un ritmo sostenuto nei tre anni di statizzazione: le immatricolazioni sono cresciute del 21 per cento, le domande di ... ilmessaggero.it

Ministra Bernini a Terni fa il punto sul conservatorioLa ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha partecipato ad un incontro a Terni incentrato sui risultati e le prospettive del conservatorio 'Giulio Briccialdi', a tre anni dalla ... ansa.it

Si è messo tra il padre e la madre per fermare l’ennesima aggressione, poi il ragazzo - un 19enne di Terni - ha chiamato i soccorsi e fatto arrestare il genitore, un 55enne accusato di maltrattamenti in famiglia. facebook