L'EMA approva il primo vaccino a RNA per gatti | protegge da 5 malattie inclusa la leucemia felina

L'Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato il primo vaccino a RNA destinato ai gatti, offrendo protezione contro cinque malattie infettive, tra cui l'influenza felina e la leucemia. Si tratta di un prodotto che utilizza una tecnologia innovativa nel campo della medicina veterinaria, marcando un passo importante nel settore. La decisione segue studi clinici che hanno valutato sicurezza ed efficacia del nuovo vaccino.

Via libera dell’EMA al primo vaccino a RNA per gatti: protegge da 5 malattie infettive, tra cui influenza e leucemia felina, e introduce una nuova tecnologia nella medicina veterinaria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rivoluzione per i gatti: arriva il primo vaccino a RNA contro 5 virusL’Agenzia europea del farmaco ha espresso un parere favorevole per l’immissione in commercio di Nobivac NXT HCPChFeLV, il primo presidio vaccinale... Primo vaccino Rna per i gatti, efficace contro 5 infezioni(Adnkronos) – Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al primo vaccino veterinario a Rna. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Semaglutide iniettiva, l'Ema consente trasporto a 30°C fino a 48 ore. Più semplice distribuzione ai pazienti; USA: Cuore ingrossato nei ragazzi, la scoperta che cambia tutto: il nuovo farmaco; RSV: via libera europeo a clesrovimab, nuova opzione a lunga durata per la prevenzione nei lattanti; Primo vaccino Rna per i gatti, efficace contro 5 infezioni. Ema approva nuovi farmaci veterinari: il primo trattamento per l’anemia da insufficienza renale nei gattiL'Ema ha approvato il primo farmaco specifico per l'anemia da malattia renale cronica nei gatti (Varenzin) e un vaccino contro la malattia emorragica epizootica nei bovini, oltre a estendere l'uso di ... quotidianosanita.it Ema raccomanda primo vaccino veterinario a Rna per gattiIl comitato per i medicinali veterinari dell’Agenzia Europea ha espresso parere favorevole per l’autorizzazione del primo vaccino veterinario a Rna auto-amplificante per gatti. farmaciavirtuale.it Grande Fratello. . E comunque Alessandra approva #GFVipLateShow #GFVIP - facebook.com facebook Decreto Sicurezza, il Senato approva tra tensioni e polemiche x.com