Primo vaccino Rna per i gatti efficace contro 5 infezioni

L'Agenzia europea del farmaco ha approvato il primo vaccino veterinario a Rna destinato ai gatti. Il nuovo prodotto è stato sviluppato per offrire protezione contro cinque malattie infettive altamente contagiose che colpiscono i felini. La decisione arriva dopo le verifiche di sicurezza ed efficacia condotte dagli esperti europei, segnando un passo importante nel settore della medicina veterinaria.

(Adnkronos) – Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al primo vaccino veterinario a Rna. Si tratta di un prodotto scudo che protegge i gatti contro 5 comuni malattie infettive altamente contagiose. L'agenzia ha aver raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione europea per Nobivac NXT HCPChFeLV. Il vaccino è efficace contro herpesvirus felino di tipo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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