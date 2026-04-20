Leicester-Hull martedì 21 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Momento drammatico per le Foxes

Martedì sera al King Power Stadium si gioca la partita tra Leicester e Hull City, valida per la giornata del campionato inglese. Se il Leicester non riuscirà a vincere, sarà automaticamente retrocesso in League One, la terza divisione del calcio inglese. La partita è fondamentale per le Foxes, che si trovano in una situazione critica. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, con i pronostici che puntano sulla squadra di casa.

Se il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio inglese. La sconfitta contro il Portsmouth ha messo le Foxes a 8 punti dalla dalla salvezza con tre partite fa giocare, compresa questa, dunque il calcolo è molto semplice: a soli dieci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Momento drammatico per le Foxes Notizie correlate Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSe il Leicester non batterà l’Hulll City martedì sera al King Power Stadium retrocederà aritmeticamente in League One, la terza serie del calcio... Hull-Derby (martedì 24 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo un buon periodo di forma l’Hulll City ha segnato il passo, con un solo punto conquistato nelle ultime tre di campionato e la prevedibile... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Leicester City-Hull City: analisi e probabili formazioni 21/04/2026 Championship; Championship, Leicester-Hull City: come vedere gratis il match; Leicester City vs Hull City Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 21-04-2026; Leicester-Hull (martedì 21 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Championship, Leicester-Hull City: come vedere gratis il matchLeicester in crisi profonda e con poche speranze, Hull City più solido ma in calo nelle ultime settimane ... msn.com Dieci anni fa il Leicester City volava verso la sua prima e unica vittoria in Premier League. Oggi, contro lo Swansea, ha forse l'ultima, vera, possibilità di fare punti per evitare la clamorosa retrocessione in League One. Cosa è successo alle Foxes per una cadu facebook