Hull-Derby martedì 24 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Hull-Derby si gioca martedì 24 febbraio 2026 alle 20:45, dopo che Hull City ha perso slancio, conquistando solo un punto nelle ultime tre partite e subendo una sconfitta contro il Chelsea in FA Cup. La squadra ha mostrato difficoltà in attacco e in difesa, influenzando la classifica. I tifosi attendono una reazione dal team, che cerca di risollevare il morale e migliorare le prestazioni. La partita potrebbe rivelare se ci sono margini di ripresa.
Dopo un buon periodo di forma l’Hulll City ha segnato il passo, con un solo punto conquistato nelle ultime tre di campionato e la prevedibile sconfitta contro il Chelsea in FA Cup. I Tigers restano sempre saldamente in zona playoff, con cinque punti di margine sulla settima in classifica e una partita in mano, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
