L'Egitto vieta gli spettacoli con animali in hotel e villaggi | svolta a tutela dell'incolumità delle persone

L’Egitto ha deciso di vietare immediatamente gli spettacoli con animali all’interno di hotel e villaggi turistici. La misura è stata annunciata dalla Camera delle strutture turistiche e della ristorazione, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità delle persone che partecipano a questi eventi. La decisione riguarda tutte le strutture ricettive del paese e si applica senza eccezioni.

La Camera egiziana delle strutture turistiche e della ristorazione ha introdotto il divieto immediato di spettacoli con animali in hotel e villaggi turistici. La misura punta a migliorare sicurezza, standard e a migliorare l'immagine del Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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