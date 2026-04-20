Un foulard di seta stampata può essere indossato in diversi modi, offrendo molte possibilità di stile. Può essere stretto intorno al collo o lasciato cadere come una mantellina asimmetrica che copre una spalla. La sua versatilità permette di trasformare rapidamente l’aspetto di un outfit, adattandosi alle preferenze di chi lo indossa. La varietà di dimensioni e colori aumenta le opzioni per creare look diversi con un solo accessorio.

Esistono infiniti modi di indossare un foulard. Questo carré di seta stampata, infatti, è uno accessorio versatile e ideale per dare libero spazio alla fantasia, a seconda delle sue dimensioni e dei suoi colori. Ma quello che vogliamo prendere in esame oggi e che ci è stato suggerito da Lisa Aiken, executive fashion director della sezione shopping di Vogue Usa, potrebbe essere ribattezzato foulard monospalla. E questo perché viene utilizzato quasi come una mantellina ma per coprire solo una spalla, lasciando spazio al top sottostante e interpretando la parte di protagonista per rendere speciale un outfit basico. All’ultima Fashion Week parigina, Lisa Aiken ha lanciato il trend del foulard monospalla (foto Spotlight Launchmetrics).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Legato intorno al collo ma adagiato a indossato come una mantellina asimmetrica a coprire solo una spalla, svolta il look in un attimo

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