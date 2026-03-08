Rider aggrediti senza motivo a Milano uno di loro accoltellato a una spalla | si cerca una banda al Corvetto

A Milano, alcuni rider sono stati aggrediti senza motivo, con uno di loro rimasto ferito a una spalla da un colpo di coltello. La polizia sta cercando di individuare una banda sospettata di aver compiuto queste aggressioni al Corvetto. Le indagini sono in corso, mentre le vittime stanno fornendo testimonianze sugli episodi avvenuti negli ultimi giorni.

La polizia sta cercando un gruppo di tre giovani che avrebbe aggredito alcuni rider a Milano. Un caso recente avrebbe portato alla luce un comportamento ripetuto, con violenze nei confronti dei fattorini. Tra le vittime dell’ultimo agguato anche un trentenne che è stato accoltellato a una spalla. Non si trattava di una rapina, i tre avrebbero agito “per il gusto di far male”. Rider aggrediti a Milano Nella serata di venerdì 6 marzo un gruppo di tre rider che stavano aspettando un’ordinazione fuori da un fast food in viale Lodi, a sud del centro di Milano, sono stati aggrediti. L’agenzia Ansa riporta che i responsabili sarebbero tre ragazzi giovani, che si sarebbero avvicinati ai fattorini e avrebbero iniziato a insultarli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

