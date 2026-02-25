Parte il restyling della zona Stadio Presto i lavori sulla via Mentana | Obiettivo | sicurezza e decoro

La decisione di rinnovare la zona Stadio deriva dalla volontà di migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico della via Mentana. La Giunta comunale ha approvato i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza, che riguardano un tratto di strada in località Alberghi. La municipalità ha già comunicato ai residenti l’inizio dei lavori, che interesseranno anche l’illuminazione pubblica e la sistemazione dei marciapiedi. I lavori inizieranno nelle prossime settimane.

La Giunta comunale ha approvato il progetto per l'asfaltatura e la messa in sicurezza di via Mentana, in località Alberghi nella zona dello Stadio dei Fiori, un intervento che l'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Franchi aveva già annunciato ai residenti. Prende il via, in questo modo, l'iter per un'opera importante, attesa da tempo, che riguarda una delle arterie strategiche e più trafficate del territorio comunale. Via Mentana, infatti, non è soltanto il collegamento naturale per i numerosi cittadini che vivono nella zona, ma anche per tutti coloro che quotidianamente si spostano verso le strutture sportive presenti nell'area, come lo stadio, il campo sussidiario 'Cesarino Brunelli', o il campo di tiro all'aperto degli arcieri, le aree ricreative, come il parco dell'associazione 'Il sorriso di Elisabetta', le scuole e i servizi pubblici.