Cresce a Palermo la truffa del lavoro online | Falsi annunci attenzione ai guadagni facili

La crescente diffusione della truffa del lavoro online a Palermo evidenzia i rischi di annunci falsi e guadagni facili. Questa frode si diffonde attraverso social e messaggistica, approfittando del bisogno di lavoro delle persone. È importante essere cauti e verificare sempre le offerte prima di condividere dati personali o investire denaro.

Una truffa che fa leva sul diffuso bisogno di trovare un lavoro. A lanciare l’allarme, su una truffa online in forte crescita, nota come “truffa del lavoro” o “task fraud -task Scam”, che sta tornando a diffondersi attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, mietendo vittime.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Truffa La "sirena" dei guadagni facili: sgominata rete di truffe online, chiusi 30 siti “Risulta un pedaggio non saldato”: attenzione ai falsi sms di Autostrade per l’Italia. Ecco come funziona la nuova truffa Una nuova truffa via sms mette in allerta gli utenti di Autostrade per l’Italia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Palermo Truffa Argomenti discussi: A Palermo sono un problema i bambini che giocano in oratorio; Cantiere navale di Palermo, la visita del Presidente della Repubblica; Donazione di plasma in Sicilia, evento con 800 giovani della Gen Z a Palermo; Matarrese Spa cresce con edilizia ospedaliera: lavori a Foggia, Caserta e Palermo per 285 milioni - Nel 2025 ricavi più che raddoppiati - Franco Fiumara nuovo AU della holding IMCO. Cresce a Palermo la truffa del lavoro online: Falsi annunci, attenzione ai guadagni faciliA lanciare l’allarme, su un raggiro sul web in forte crescita e che sta tornando a diffondersi attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, mietendo vittime anche nel nostro territ ... palermotoday.it Gen Z per la vita: focus con 800 giovani a Palermo tra prevenzione, salute e donazioneCresce seppur di appena lo 0,7% rispetto al 2024 il conferimento di plasma in Sicilia mentre a livello nazionale si regista una preoccupante flessione del numero dei donatori compresi nelle […] ... blogsicilia.it COMUNICATO STAMPA A Palermo cresce la rete di Padri in Movimento. L'Associazione nazionale Padri in Movimento annuncia l’avvio di un nuovo presidio territoriale a Palermo, grazie alla disponibilità del Sig. Francesco Mario Dragotto, attivista serio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.