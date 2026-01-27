Cresce a Palermo la truffa del lavoro online | Falsi annunci attenzione ai guadagni facili
Una truffa che fa leva sul diffuso bisogno di trovare un lavoro. A lanciare l’allarme, su una truffa online in forte crescita, nota come “truffa del lavoro” o “task fraud -task Scam”, che sta tornando a diffondersi attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, mietendo vittime.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Cresce a Palermo la truffa del lavoro online: Falsi annunci, attenzione ai guadagni faciliA lanciare l’allarme, su un raggiro sul web in forte crescita e che sta tornando a diffondersi attraverso social network e sistemi di messaggistica istantanea, mietendo vittime anche nel nostro territ ... palermotoday.it
Gen Z per la vita: focus con 800 giovani a Palermo tra prevenzione, salute e donazioneCresce seppur di appena lo 0,7% rispetto al 2024 il conferimento di plasma in Sicilia mentre a livello nazionale si regista una preoccupante flessione del numero dei donatori compresi nelle […] ... blogsicilia.it
COMUNICATO STAMPA A Palermo cresce la rete di Padri in Movimento. L'Associazione nazionale Padri in Movimento annuncia l’avvio di un nuovo presidio territoriale a Palermo, grazie alla disponibilità del Sig. Francesco Mario Dragotto, attivista serio - facebook.com facebook
