Su Amazon Prime è arrivato Finding Harmony | A King’s Vision il documentario di re Carlo con la voce narrante di Kate Winslet | perché è da vedere

L’errore più grande che si possa fare, imbattendosi su Prime Video in Finding Harmony: A King’s Vision, il nuovo documentario realizzato da re Carlo, è passare oltre e non guardarlo perché non abbastanza appassionati di famiglie reali. Il reportage, disponibile sulla piattaforma dal 6 febbraio, è tutto, infatti, tranne che l’ennesimo racconto celebrativo dedicato a un monarca. Finding Harmony: A King’s Vision: il documentario di re Carlo . Precisiamo subito una cosa: certamente l’immagine che emerge del figlio della regina Elisabetta, dopo i 90 minuti di visione, è più che positiva. Ma la singolarità del progetto non sta semplicemente in questo. 🔗 Leggi su Amica.it

