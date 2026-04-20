Il Comune di Lecco ha destinato circa 63.000 euro per affrontare un’emergenza aviaria presso l’Urban Center della Piccola. L’intervento, che deve essere completato entro il 27 aprile, prevede misure specifiche per risolvere la situazione. La somma stanziata copre le attività necessarie e mira a garantire la consegna della struttura al gestore nel rispetto dei tempi stabiliti.

Il Comune di Lecco ha stanziato 62.854,40 euro per risolvere l'emergenza aviaria presso l'Urban Center della Piccola, con un intervento che deve concludersi entro il 27 aprile per permettere la consegna della struttura al gestore. La decisione nasce dalla necessità di bonificare settanta sezioni di travature colonizzate dai piccioni, una situazione che minaccia l'igiene dell'area e l'integrità del recente investimento pubblico. L'amministrazione Gattinoni ha trasformato l'ex scalo ferroviario in .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, piano d’emergenza all’Urban Center: arrivano i falchi

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